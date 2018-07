Política Gleisi volta a defender liberdade de Lula e candidatura à Presidência O ex-presidente completa hoje 100 dias preso na sede da Polícia Federal, em Curitiba, condenado na Operação Lava Jato

A senadora e presidente do PT, Gleisi Hofmann, afirmou que não desistirá de buscar a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que completa hoje 100 dias preso na sede da Polícia Federal, em Curitiba, condenado na Operação Lava Jato. Gleisi está em Havana, Cuba, junto com a ex-presidente Dilma Rousseff e militantes, onde participam do Foro de São Paul...