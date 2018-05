Política Gleisi: PT vai à Justiça para Lula poder gravar entrevistas como pré-candidato A presidente da sigla disse também que neste domingo (27), o partido fará um "esquenta", espécie de mobilização nacional, com um manifesto no qual reafirmará a candidatura do petista

A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, disse nesta quarta-feira, 23, que o partido está entrando com medidas judiciais para que o ex-presidente Lula possa conceder entrevistas para emissoras de televisão como pré-candidato à Presidência da Repúblico pelo partido. Segundo a senadora, a pré-campanha de Lula será lançada oficialmente no próximo dia 9 de julho, em B...