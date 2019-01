Política Gleisi diz que PT não apoiará reeleição de Rodrigo Maia Aliança com o PSL é o empecilho, segundo a presidente da sigla

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), afirmou nesta segunda-feira, 14, que o seu partido não cogita apoiar a reeleição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), devido à aliança dele com o PSL, partido de Jair Bolsonaro. "Queremos construir um bloco e uma articulação com os partidos da centro-esquerda. Essa é a nossa prioridade e, obviamente, estamos abe...