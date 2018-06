Política Gleisi acena a Marília Arraes em PE, mas prioriza acordos nacionais A vereadora tenta convencer o próprio partido a lançar sua candidatura ao governo de Pernambuco, mas esbarra na intenção de dirigentes locais e nacionais de fechar aliança com o atual governador Paulo Câmara (PSB), que deve tentar a reeleição

A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), disse nesta quinta-feira, 21, que a vereadora do Recife Marília Arraes (PT) deu "um passo muito grande" ao anunciar uma aliança com o deputado federal Sílvio Costa (Avante), pré-candidato ao Senado, mas reafirmou que as coligações regionais deverão seguir as articulações em nível nacional. Marília tenta convencer o...