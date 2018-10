Política GJC homenageia 60 anos de vida política de Iris Rezende

O prefeito Iris Rezende (MDB) recebeu ontem homenagem pelos seus 60 anos de vida política, oferecida pelo Grupo Jaime Câmara (GJC). O presidente do Grupo, Jaime Câmara Júnior, entregou ao prefeito uma placa em deferência à sua trajetória pública, na presença do CEO do GJC, Breno Machado, do vice-presidente de Negócios, Ronaldo Ferrante, do diretor Jurídico de Relações Ins...