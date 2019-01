Política Gisele Bündchen rebate comentário de ministra da Agricultura sobre “maus brasileiros” Tereza Cristina havia dito na segunda-feira (14) que a modelo não deveria estar dizendo coisas ruins sobre o Brasil

A modelo Gisele Bündchen não deixou sem resposta as críticas feitas pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Após ouvir de Cristina que “é um absurdo o que fazem hoje com a imagem do Brasil” por causa do posicionamento de Gisele sobre a política ambiental brasileira, a modelo argumentou que “maus brasileiros” são aqueles que responsáveis “pelo d...