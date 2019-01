Política Gisele Bündchen critica política ambiental sem 'conhecimento de causa', diz ministra 'Deveria ser nossa embaixadora e dizer que seu País preserva e não meter o pau no Brasil', afirmou Tereza Cristina; ela diz que pretende convidar a modelo para ser embaixadora

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, ironizou a modelo Gisele Bündchen em uma entrevista à Rádio Jovem Pan concedida nesta segunda-feira, 14, dizendo que a brasileira deveria ser uma "embaixadora" do País no exterior, divulgando como o Brasil produz com preservação à natureza e não criticar "sem conhecimento d...