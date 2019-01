Modificação do Orçamento estadual deve prever déficit em torno de R$ 6 bilhões

A modificação da Lei Orçamentária Anual (LOA) do Estado deve prever um déficit em torno de R$ 6 bilhões. O valor, porém, pode sofrer alteração no decorrer desta semana, quando o texto será fechado pela equipe econômica do governo. A inclusão do déficit é resultado das revisões das contas do Estado…