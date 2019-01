Gasto com Previdência cresce quase 35% em 8 anos

Os gastos com a Previdência do Estado cresceram quase 35% nos últimos oito anos. Se em 2010, Goiás gastou R$ 1,5 bilhão com Previdência Social, em 2018 foram gastos R$ 2,3 bilhões. Os dados são do Portal da Transparência do Estado e levam em consideração os números até outubro do ano passado, último mês com dados disponíveis. A Secretaria da…