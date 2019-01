À espera do RRF, Caiado admite antecipar receita

Otimista com a missão da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) que chega hoje a Goiás para analisar as contas e definir se o Estado cumpre os pré-requisitos para aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), o governador Ronaldo Caiado (DEM) admite a possibilidade de…