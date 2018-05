Política Gilmar solta ex-secretário nacional de Comunicação do PT e mais três

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes mandou soltar nesta sexta-feira (18) quatro investigados no âmbito da Operação Rizoma, que mira fraudes nos fundos de pensão Postalis e Serpros. Em quatro decisões, ele acolhe pedidos dos advogados para que o habeas corpus concedido ao operador do MDB no Senado, Milton Lyra, seja estendido aos seus clientes. En...