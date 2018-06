Política Gilmar solta empresário suspeito de desvios de fundos de pensão A força-tarefa da Operação Lava Jato, no Rio, afirma que Arthur Machado é "líder da organização criminosa que desviava recursos dos fundos de pensão"

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal mandou soltar o empresário Arthur Pinheiro Machado, preso na Operação Rizoma - investigação sobre desvio de verbas dos fundos de pensão dos Correios - o Postalis - e do Serpros. A força-tarefa da Operação Lava Jato, no Rio, afirma que Arthur Machado é "líder da organização criminosa que desviava recursos dos fundos d...