Gilmar proíbe condução coercitiva de investigado

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes proibiu ontem, em liminar concedida em ações movidas pelo PT e pela Ordem dos Advogados do Brasil, a condução coercitiva de investigados para a realização de interrogatórios, uma das principais medidas usadas pela Operação Lava Jato. Gilmar concedeu a liminar na véspera do recesso do Judiciário. Ao encerrar os ...