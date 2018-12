Política Gilmar pede vista e adia julgamento de HC de Lula Ex-presidente pede a anulação de atos do ex-juiz Sérgio Moro por parcialidade; votaram pela rejeição de pedido os ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu ontem o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso e condenado na Lava Jato, após o ministro Gilmar Mendes pedir vista (mais tempo de análise) do caso. Até então, haviam votado pela rejeição do pedido os ministros Edson Fachin, relator da Lava Jato na Corte, e Cármen Lúcia....