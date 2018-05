Política Gilmar nega a Marcelo Miranda volta ao governo do Tocantins Afastado do cargo por suposta captação ilícita de recursos financeiros destinados à campanha, o emedebista pedia a recondução até que o Supremo decida o recurso extraordinário intereposto contra sua cassação imposta pelo TSE

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou pedido do governador cassado do Tocantins, Marcelo Miranda (MDB), para ser reconduzido ao cargo até que a Corte decida o recurso extraordinário (RE) interposto contra sua cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A decisão foi tomada na Petição (PET) 7608, informou o site do Suprem...