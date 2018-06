Política Gilmar Mendes vota contra condução coercitiva; sessão é suspensa Julgamento será retomado na próxima quarta-feira (13) com o voto de mais 10 ministros

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes votou hoje (7) pela inconstitucionalidade da decretação de condução coercitiva para levar investigados a interrogatório policial ou judicial em todo o país. Após o voto do ministro, a sessão foi suspensa e será retomada na próxima quarta-feira (13) com o voto de mais 10 ministros. A Corte ...