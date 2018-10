Política Gilmar Mendes solta irmão do ex-governador Beto Richa A decisão beneficia ainda outros sete presos na Operação Lava Jato 55, capturados em 26 de setembro

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou soltar o ex-secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná Pepe Richa, irmão do ex-governador do Estado e candidato ao Senado pelo PSDB, Beto Richa. A decisão beneficia ainda outros sete presos na Operação Lava Jato 55, capturados em 26 de setembro. Pepe Richa havia sido preso temporariamente. No sábado, ...