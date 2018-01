Gilmar Mendes recebe elogios em Lisboa por trabalho no STF

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), também ouviu elogios durante sua estadia em Lisboa. Na terça-feira, 16, três dias depois de ser hostilizado por duas brasileiras quando passeava no Chiado, o ministro foi abordado por um homem no interior de uma loja no shopping El Corte Inglês, na capital portuguesa.

"Ministro, prazer grande conhecê-lo, apertar sua mão e entender o que o sr está fazendo pelo Brasil", disse o homem. "Poucos brasileiros conseguem entender, tá certo? É a garantia da liberdade, a garantia dos direitos." Gilmar respondeu: "Momento difícil". O ministro do Supremo agradeceu e continuou o passeio.

Em outro momento, ele conversou com um rapaz em um restaurante. "Em relação ao presidente Lula, qual é a sua opinião?", indagou o jovem. "Essa matéria terá que ser decidida pelos tribunais. A rigor é uma questão que tem que ser decidida pelos tribunais. Obviamente, no Brasil há recursos e é importante que haja recursos para tribunais superiores", disse Gilmar.

O ministro está de férias em Lisboa desde o Natal. No sábado, ele havia sido hostilizado por duas brasileiras. As abordagens elogiosas a Gilmar foram gravados por uma pessoa que acompanhava o ministro na viagem.