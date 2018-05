Política Gilmar Mendes manda soltar mais dois da Lava Jato O ministro proibiu os dois de entrar em contato com outros investigados e determinou que entreguem seus passaportes

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou soltar o ex-secretário de Administração Penitenciária do Rio César Rubens de Carvalho e o doleiro Sérgio Roberto Pinto da Silva, alvos da Operação Pão Nosso, desdobramento da Operação Lava Jato no Rio. Eles são denunciados por desvios em contratos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciár...