Política Gilmar Mendes manda soltar ex-diretor da Dersa apontado como operador do PSDB Paulo Vieira de Souza, mais conhecido como Paulo Preto, estava preso preventivamente desde o início de abril

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, concedeu, no final da tarde desta sexta-feira (11), habeas corpus ao ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, mais conhecido como Paulo Preto, apontado como operador do PSDB pelos investigadores da Lava Jato. Ele havia sido preso preventivamente no começo de abril pela Polícia Federal (PF) após s...