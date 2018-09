Política Gilmar Mendes manda soltar Beto Richa Ex-governador do Paraná (PSDB) havia sido preso na terça, por suspeita de propinas em contratos de manutenção de estradas rurais no interior do estado

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, decidiu hoje (14) soltar o ex-governador do Paraná, Beto Richa, preso nesta semana no âmbito da Operação Rádio Patrulha, que investiga o suposto direcionamento de licitação para beneficiar empresários e o pagamento de propina a agentes públicos no Paraná. Além de Richa, que é candid...