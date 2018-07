Política Gilmar Mendes apresenta queixa-crime contra promotor goiano Em junho, Fernando Krebs disse que o magistrado era “o maior laxante do Brasil”

O ministro Gilmar Mendes apresentou queixa-crime contra o promotor Fernando Krebs, do Ministério Público de Goiás, que em junho deste ano, o chamou de "o maior laxante do Brasil", em referência aos habeas corpus que o magistrado concede. As informações são da colunista do jornal Folha de S.Paulo, Mônica Bergamo. Mendes pede que o goiano seja condenado por injúri...