Política Gilmar Mendes é investigado pela Receita Federal e apela a Toffoli: 'abuso de poder' Ministro do Supremo e também sua mulher, Guiomar Feitosa Mendes, são citados em procedimento do Fisco que apura 'possíveis fraudes de corrupção, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio ou tráfico de influência'

Alvo de procedimento da Receita, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF) enviou um ofício nesta quinta-feira, 7, ao presidente da Corte, Dias Toffoli, no qual atribui a servidores do Fisco ‘abuso de poder’ e pede investigação. O procedimento alcança ainda a advogada Guiomar Feitosa Mendes, mulher do ministro, por ‘indícios de lavagem de dinheiro, t...