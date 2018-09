Política Gilmar envia inquérito sobre Aécio e Anastasia para Justiça Eleitoral Investigação trata de suposta doação da Odebrecht para campanha

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes decidiu hoje (14) enviar para Justiça Eleitoral em Minas Gerais inquérito aberto na Corte para investigar os senadores Aécio Neves e Antônio Anastasia, ambos do PSDB mineiro. Com base nas delações da Odebrecht, a investigação apura supostos pedidos irregulares de recursos...