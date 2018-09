Política Gilmar compara prisão de Beto Richa ao regime das baionetas e tanques Para ministro do Supremo, custódia imposta ao ex-governador do Paraná (PSDB), alvo da Operação Radiopatrulha por suspeita de propinas de R$ 70 milhões, 'tem fundo político, com reflexos no sistema democrático'

Ao mandar soltar o ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB) – alvo da Operação Radiopatrulha por suspeita de propinas de R$ 70 milhões em contratos de manutenção de rodovias rurais no interior do Estado -, o ministro Gilmar Mendes anotou que a ordem de custódia contra o tucano tem ‘fundo político, com reflexos no sistema democrático’. “Destaco ainda que, n...