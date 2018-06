Política Gilmar arquiva inquérito de Aécio no caso Furnas A Polícia Federal já havia apontado que não conseguiu comprovar que Aécio tivesse cometido crime

Sob alegação de ofensa à dignidade do investigado, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou pedido da Procuradoria-Geral da República e mandou arquivar o inquérito aberto em maio de 2016 para apurar suspeita de envolvimento do senador Aécio Neves (PSDB-MG) em esquema de corrupção e lavagem de dinheiro em Furnas, estatal do setor energético. ...