Política Gilmar apresenta queixa-crime contra promotor goiano Ação pede condenação de Fernando Krebs por injúria e difamação qualificada, por afirmação em entrevista de que ministro é “o maior laxante do Brasil”

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), apresentou uma queixa-crime contra o promotor de Justiça Fernando Krebs, do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), que em junho deste ano, o chamou de “o maior laxante do Brasil”, em referência aos habeas corpus que o magistrado concede. A noticia foi divulgada ontem pela colunista do jornal Folha de...