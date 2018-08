Política Gilberto Gil diz a Moro que não presenciou e nem ouviu falar de vantagem indevida a Lula Ministro da Cultura do ex-presidente entre 2003 e 2008, cantor prestou depoimento como testemunha de defesa do petista nesta quinta-feira, 9

O cantor Gilberto Gil prestou depoimento à Operação Lava Jato na quinta-feira, 9, como testemunha de defesa do ex-presidente Lula. Nesta ação, o petista é acusado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia. Julia Affonso, Ricardo Brandt, Luiz Vassallo e Fausto Macedo 10 Agosto 2018 | 11h30 Gilberto Gil, à esquerda,...