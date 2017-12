Gestão Iris dobrou vetos a projetos

Um levantamento no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Goiânia aponta que, em seu primeiro ano, o prefeito Iris Rezende (PMDB) vetou 70 propostas de lei, sendo que 15 destes vetos se referem à matérias apresentadas na gestão anterior. O número representa o dobro de projetos barrados no início do segundo mandato do ex-prefeito Paulo Garcia (PT). Durante este ano, os...