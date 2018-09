Política Geraldo Alckmin cumpre agenda de campanha em Goiás nesta quarta-feira O primeiro compromisso do presidenciável será visitar o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo

Nesta quarta-feira (5), o candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, chega a Goiás para apresentar seu plano de governo. Sua agenda de campanha inclui atividades em Goiânia e Anápolis, ao lado do governador Zé Eliton (PSDB), do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e da senadora Lúcia Vânia (PSB). O primeiro compromisso do presidenciável será v...