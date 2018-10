Política General Mourão descarta mais verba para setor militar Vice-presidente eleito na chapa de Bolsonaro diz que Forças Armadas ‘têm de compreender’ que Orçamento precisa privilegiar outras área

O general da reserva Hamilton Mourão (PRTB), eleito vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PSL), lamentou neste domingo, 28, o aperto no orçamento das Forças Armadas, mas reconheceu que não deve haver grandes alterações. "Da forma como está hoje, não há como a gente privilegiar as Forças Armadas. É o dilema da economia: canhão ou manteiga. Ou você privilegia as F...