Política General Heleno atribui a cansaço o cancelamento de pronunciamento de Bolsonaro em Davos Segundo o ministro, presidente, que participaria de coletiva com os ministros Sérgio Moro (Justiça), Paulo Guedes (Economia) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores), está com agenda pesada

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, atribuiu à agenda pesada e ao cansaço a decisão do presidente Jair Bolsonaro de cancelar pronunciamento conjunto no Fórum Econômico Mundial, em Davos. O presidente participaria de coletiva de imprensa com os ministros Sérgio Moro (Justiça), Paulo Guedes (Economia) e Ernesto Araújo (...