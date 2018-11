Política General Augusto Heleno confirma que assumirá Gabinete de Segurança Institucional (GSI) A ideia de o general ir para o Planalto é permitir que ele esteja constantemente ao lado do presidente

O general da reserva Augusto Heleno Ribeiro confirmou nesta quarta, 7, que assumirá a chefia do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI). "Eu vou para o GSI", disse Heleno, acrescentando que "é isso que ele (o presidente eleito, Jair Bolsonaro) quer". A decisão de ficar à frente do GSI e não mais do Ministério da Defesa, como inicialmente previsto, foi an...