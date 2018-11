Política General anuncia futuros comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica Os três oficiais cuja patente é o equivalente a general quatro estrelas são integrantes do alto-comando das Forças Armadas

O general de Exército Fernando Azevedo e Silva, que assumirá o Ministério da Defesa no governo de Jair Bolsonaro, confirmou hoje (21) os nomes dos próximos comandantes do Exército, Marinha e da Força Aérea Brasileira (FAB). Os três oficiais cuja patente é o equivalente a general quatro estrelas são integrantes do alto-comando das Fo...