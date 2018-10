Política Generais eleitos querem filho de Bolsonaro na chefia da Câmara e impeachment de ministros do STF Deputados eleitos por São Paulo e Rio Grande do Norte defendem que ministros responsáveis pela liberação de Marconi Perillo (PSDB), Beto Richa (PSDB) e José Dirceu (PT) percam o cargo

Coordenador das candidaturas de militares das Forças Armadas e deputado eleito por São Paulo, o general Roberto Sebastião Peternelli Júnior (PSL) afirmou que os partidos com as maiores bancadas na Câmara em janeiro – o PSL – e no Senado – o MDB – devem presidir as respectivas Casas. Ele defendeu a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) p...