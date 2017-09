Geddel chega a Brasília, onde passará pelo IML e seguirá para a Papuda

O ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB-BA) chegou às 16h desta sexta-feira, 8, a Brasília em voo que partiu de Salvador, onde foi preso preventivamente por suspeita de lavagem de dinheiro, a mando do juiz federal Vallisney de Oliveira, da 10ª Vara do Distrito Federal.



Vestindo roupas brancas e segurando uma mala, o peemedebista desembarcou da aeronave e caminhou rumo a um dos hangares do aeroporto da capital federal. O ex-ministro agora será levado ao Instituto Medico Legal (IML) para exames de praxe e, posteriormente, vai para o complexo penitenciário da Papuda, nos arredores de Brasília.



O ex-ministro estava em regime domiciliar após decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Após Operação Tesouro Perdido, da Polícia Federal, que culminou com a maior apreensão em dinheiro vivo da história brasileira, no valor de R$ 51 milhões, o magistrado de Brasília mandou Geddel de volta para a cadeia.