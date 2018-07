Política Gasto com diárias em Alvorada do Norte supera os R$ 145 mil Valor foi recebido pela prefeita do município e por mais três parentes que ocupam cargos em secretarias, em 2017, e é referente ao pagamento de 64 viagens; TCM e MP apuram caso

Às 11 horas da última sexta-feira (6), um funcionário atende o telefone geral da Prefeitura de Alvorada do Norte e avisa: “Não tem ninguém no gabinete da prefeita; está todo mundo viajando desde ontem”. As viagens têm sido uma constante na administração do município, de 8.645 habitantes, no Nordeste goiano: a prefeita, Iolanda Holiceni Moreira dos Santos (PSDB), e três ...