Garotinho será mandado para presídio de segurança máxima

A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio (Seap) anunciou nesta sexta-feira (24) que vai transferir o ex-governador do Rio Anthony Garotinho (PR) para o presídio de segurança máxima Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu. A transferência é uma punição. Garotinho afirmou ter sido agredido e ameaçado dura...