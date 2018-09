Política Garotinho é condenado em segunda instância

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) decidiu por unanimidade, ontem, manter a condenação do ex-governador do Rio Anthony Garotinho (atualmente no PRP) por formação de quadrilha. Por 3 votos a 0, Garotinho foi sentenciado a quatro anos e seis meses de prisão. Por ser uma decisão de órgão colegiado, o ex-governador, que concorre ao governo do Rio, pode ser e...