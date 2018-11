Política Gabriela Hardt substitui Moro e deve ouvir ex-presidente Lula em audiência

Como aceitou o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para assumir o superministério da Justiça, o juiz federal Sérgio Moro comunicou publicamente que “para evitar controvérsias desnecessárias, desde logo afasta-se de novas audiências”. No próximo dia 14, o ex-presidente Lula iria ser interrogado por Moro no processo sobre o sítio de Atibaia – o petista é acusado d...