Política Gabriela Hardt substitui Moro, deve ouvir Lula e já mandou prender Dirceu Em nota oficial, juiz federal afirma que maior operação de combate à corrupção no País 'seguirá em Curitiba com os valorosos juízes locais'; Moro diz que perspectiva de implementar uma 'forte agenda anticorrupção e anticrime organizado' o levaram a tomar a decisão de deixar a toga, após 22 anos de carreira

Em nota oficial, o juiz federal Sérgio Moro afirma que aceitou nesta quinta-feira, dia 1º, o convite para assumir o superministério da Justiça de Jair Bolsonaro (PSL). No texto, o magistrado diz que a Operação Lava Jato "seguirá em Curitiba com os valorosos juízes locais' Na nota oficial, Moro disse que já está deixando a Lava Jato. Como aceitou o convite do pre...