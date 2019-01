Política Gabinete de Bolsonaro atestou presença de filha de Fabrício Queiroz enquanto ela trabalhava no Rio As próprias páginas de Nathalia Queiroz nas redes sociais demonstram que ela atuava como personal trainer em horário comercial durante os dois anos em que deveria estar trabalhando em Brasília

O gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) atestou oficialmente que a ex-assessora parlamentar Nathalia Queiroz, filha do também ex-assessor Fabrício Queiroz, cumpriu a carga horária na Casa de 40 horas semanais, o equivalente a oito horas em cada dia da semana. Apesar disso, as próprias páginas de Nathalia nas redes sociais comprovam que ela trabalhava c...