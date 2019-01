Política Gabinete da presidência do STF passa por obra de R$ 443,9 mil Reforma inclui a substituição de carpete por piso frio e até mesmo a instalação de um chuveiro

Por determinação do ministro Dias Toffoli, o gabinete da presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) passa há mais de dois meses por reforma que inclui a substituição de carpete por piso frio e até mesmo a instalação de um chuveiro. A obra vai custar R$ 443.908,43 aos cofres públicos e deve ser concluída em janeiro. De acordo com a assessoria do tribunal, a troc...