Política Fux suspende investigação sobre Queiroz Decisão atendeu a pedido do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), que também contesta legalidade de provas sobre ex-assessor; decisão final será de Marco Aurélio

O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, atendeu a um pedido do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e determinou a suspensão da investigação sobre movimentações financeiras atípicas do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz. A decisão de Fux paralisa a apuração e vale até o ministro Marco Aurélio Mello, relator do proc...