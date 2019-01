Política Fux nega pedido de Kim para assegurar candidatura à presidência da Câmara Para ministro, não há ameaça por deputado ter menos de 35 anos

O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou na noite desta 5ª feira (17) o pedido de Kim Kataguiri (DEM-SP) para assegurar a candidatura ao cargo de presidente da Câmara dos Deputados mesmo não tendo 35 anos. De acordo com Fux, não existe nos autos do processo a comprovação de qualquer ameaça que impeça a candidatura do congressista. Por isso, ...