Política Fux envia à Justiça Federal ação contra candidatura de Renan ao comando do Senado Ministro afirmou que processo, movido por Alberto Gatti Nunes, coordenador nacional do MBL, 'não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência originária' do STF

O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, decidiu encaminhar à Justiça Federal do Distrito Federal uma ação popular contra uma eventual candidatura do senador Renan Calheiros (MDB-AL) à presidência da Casa. A ação foi movida por Rubens Alberto Gatti Nunes, coordenador nacional do Movimento Brasil Livre (MBL), que sustenta que Renan "não p...