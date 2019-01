Política Fux decide que não há urgência em ação contra posse de armas Ação foi protocolada pelo PCdoB contra o decreto do presidente Jair Bolsonaro que regulamentou o registro, a posse e a comercialização de armas de fogo no país

O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, decidiu hoje (18) que não há urgência na ação protocolada pelo PCdoB contra o decreto do presidente Jair Bolsonaro que regulamentou o registro, a posse e a comercialização de armas de fogo no país. Com a decisão, o caso será analisado pelo relator, ministro Celso de Mello, a partir de 1º ...