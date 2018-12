Política Futuro secretário diz que vai denunciar opulência no Sistema S Carlos da Costa afirma que em um ano haverá grande diferença; alíquotas de contribuição das empresas poderá ser reduzida, entre outras medidas

Futuro secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, o economista Carlos da Costa disse que, se encontrar, pretende expor casos de “desperdícios, opulência, caixa 2 de campanha e uso não republicano” do Sistema S. A sua ideia é implementar um processo de revisão da aplicação dos recursos no governo de Jair Bolsonaro. Em entrevista...