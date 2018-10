Política Futuro ministro de Bolsonaro, Marcos Pontes vem a Goiânia na próxima quinta (1°) Primeiro astronauta brasileiro participará de evento de lançamento de torneio de robótica promovido pelo Sesi

O astronauta brasileiro Marcos Pontes, que será ministro da pasta de Ciência e Tecnologia do governo de Jair Bolsonaro, estará em Goiânia nesta semana. Na próxima quinta-feira (1°), às 10h, ele dará uma palestra no Teatro Sesi, no setor Santa Genoveva, durante o lançamento da etapa regional do Torneio Sesi de Robótica First® Lego® League 2018. Na pauta do enc...