Política Futuro chanceler escolhe embaixador Brandelli para a secretaria-geral Diplomata de carreira, Brandelli foi promovido a embaixador este ano e estava como responsável pelo Departamento de Mercosul do Itamaraty

O futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, confirmou - na sua conta do Twitter - a escolha do embaixador Otávio Brandelli para ser seu segundo no Itamaraty. Brandelli será o secretário-geral do Itamaraty. Na rede social, o futuro chanceler chamou o embaixador de “meu braço direito”. “Tenho a alegria de anunciar o embaixador Otávio Brandelli, diplom...